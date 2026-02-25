El Foro Cajasiete aborda en El Hierro el reto estructural de la migración

La Radio Canaria y Cajasiete reúnen en Valverde a responsables institucionales, sanitarios y sociales, que ponen el foco en la situación de los menores y la empleabilidad.

El Foro Cajasiete, celebrado este miércoles en Valverde (El Hierro), ha puesto el foco en una realidad que marca el presente del Archipiélago: la migración. El espacio, que coorganiza La Radio Canaria junto a esta entidad financiera, congregó a representantes institucionales, sanitarios, del tercer sector y del tejido empresarial para analizar los desafíos y oportunidades que plantea este fenómeno en las Islas.

Menores migrantes: «Hay que visibilizarlos detrás de las cifras»

La directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, subrayó que “la migración es una realidad que en esta isla conocen bien”, poniendo el acento en los menores como “la población migrante más vulnerable”.

Actualmente, Canarias tutela a unos 4.000 menores migrantes. Muchos son adolescentes que “buscan un presente y un futuro mejor para ellos y sus familias”. Rodríguez recordó que en 2023 se pasó de atender a unos 2.000 menores a prácticamente el doble a final de ese mismo año, en un contexto en el que se detectaron fallos del sistema de acogida y la inscripción de mayores de edad como menores.

Desde entonces, explicó, se ha reforzado la coordinación entre Fiscalía, brigadas policiales, la Dirección General y el Servicio Canario de Salud para agilizar protocolos y documentación. Canarias cuenta hoy con 86 centros —ahora de menor capacidad tras el cierre de macrocentros— aunque algunos continúan sobreocupados.

“Somos puerta de entrada para África y necesitamos que no se nos vuelva a dejar solos”, afirmó, en referencia a la situación de contingencia migratoria y a la necesidad de corresponsabilidad del resto del Estado.

Inserción laboral y vivienda: los grandes desafíos

Rodríguez destacó la colaboración del empresariado en proyectos de inclusión y el aumento de la formación adaptada a las necesidades del mercado laboral. No obstante, reconoció que el acceso a la vivienda es el principal hándicap para la emancipación de estos jóvenes.

En esa línea, avanzó que el Gobierno trabaja con inmobiliarias para reservar cupos de alquiler con aval público que faciliten la independencia de los extutelados.

El delegado de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, coincidió en que el gran reto es dotar a estas personas de documentación y herramientas formativas para su empleabilidad, acompañándolas también en necesidades básicas como la vivienda.

“La desigualdad y la vulneración de derechos empujan a estas personas a venir”, afirmó. Lorenzo defendió que, cuando se les ofrecen oportunidades reales, “normalmente las aprovechan”.

Asimismo, advirtió de que muchos menores cumplen 18 años sin tener resuelta su autorización de trabajo, pese a que la normativa permite iniciar trámites a los tres meses de concederles el asilo. “Si se facilitan los trámites habría muchos más menores regularizados”, sostuvo.

Venezuela, principal país de origen en las solicitudes de asilo

El Foro abordó también de forma específica la situación venezolana. Casi nueve millones de personas han abandonado el país en los últimos años, y la mayoría de quienes solicitan asilo en España proceden de Venezuela.

La abogada de la Asociación Unión Canario Venezolana, Albania Oyarzun, explicó que muchas solicitudes no prosperan por no encajar en los supuestos clásicos de persecución política o religiosa, pero sí se concede residencia por razones humanitarias a través del Estatuto de Protección Temporal.

La realidad del muelle: “Hasta que no lo ves no te lo crees”

Desde el ámbito sanitario, el enfermero Santiago Arteaga, integrante del denominado “Equipo Patera”, describió la intensidad de las llegadas y la fuerte carga emocional que suponen para los profesionales.

Por su parte, la médico del Hospital Insular de El Hierro, Sara Gallego, relató las condiciones en las que arriban muchas personas tras días de travesía: hacinamiento, agotamiento extremo y situaciones traumáticas que dejan huella tanto en quienes llegan como en quienes los atienden.

Integración y tejido económico insular

El testimonio de Mamadou Dambele, joven maliense que llegó con 17 años y hoy trabaja como camarero en una cafetería de Santa Catalina, puso rostro a los procesos de integración.

Desde el ámbito empresarial, el delegado cameral en El Hierro, Juan Padrón, diferenció entre la migración venezolana y africana en cuanto a la facilidad para obtener documentación. Señaló que buena parte de la hostelería insular se sostiene actualmente gracias a trabajadores venezolanos, y que incluso tradiciones como la lucha canaria cuentan con la participación de jóvenes africanos.

El Foro Cajasiete evidenció que la migración no es solo una cuestión de cifras o expedientes administrativos, sino un fenómeno estructural que interpela a instituciones, empresas y sociedad civil, y que exige respuestas coordinadas, ágiles y con enfoque en los derechos humanos.