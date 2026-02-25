La prealerta por nevadas coincide con la situación de prealerta por lluvias en varias islas a partir de este jueves

El Gobierno activa prealerta por nevadas en Tenerife. Europa Press

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por nevadas en las cumbres de Tenerife, por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, a partir de las 03:00 horas de este jueves.

La decisión se ha adoptado en base a la información de la Agencia Estatal de Meteorología y otros servicios disponibles, en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Se prevé la llegada de una borrasca aislada con alta humedad y aire frío en altura, lo que favorecerá la aparición de nieve en las zonas más elevadas de la isla.

Este aviso de nieve coincide con la situación de prealerta por lluvias que afectará a Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote a partir de las 11:00 horas de este jueves.

Precipitaciones persistentes moderadas y fuertes

Se esperan precipitaciones persistentes, en ocasiones moderadas o fuertes, que podrían incluir chubascos intensos acompañados de rachas de viento. La borrasca también arrastrará polvo desde el continente africano, lo que podría provocar lluvia de barro en varias zonas del archipiélago.

Las lluvias afectarán principalmente a las zonas altas y cumbres del norte de Tenerife y Gran Canaria, así como a Fuerteventura y Lanzarote, donde no se descarta actividad tormentosa e incluso la caída de granizo menudo.

Las autoridades insulares y locales mantienen la vigilancia y recomiendan precaución a la ciudadanía, especialmente en carreteras de montaña y áreas susceptibles a acumulación de nieve o barro.