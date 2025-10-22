La publicación ‘Regala Agrocanarias’ promueve los vinos, quesos, sidras y gofios de calidad premiados este año

Los productos premiados en ‘Agrocanarias 2025’, promocionados en la guía ‘Regala Agrocanarias’. Fotografía: EP

La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), elabora un año más la guía online interactiva ‘Regala Agrocanarias‘. Esta publicación promueve los vinos, quesos, sidras y gofios premiados en los Concursos Oficiales Agrocanarias 2025.

El director del ICCA, Luis Arráez, defiende que esta iniciativa surge «para promocionar las producciones canarias de calidad diferenciada«. Este proyecto también «supone un respaldo a quienes apuestan por estas elaboraciones en sus comercios y las acercan a sus clientes, facilitando su consumo».

En cuanto a los productos locales que se incluyen en la guía, Arráez resalta que «su calidad viene avalada por los diferentes paneles de cata que forman parte de los Concursos Agrocanarias». A este respecto, Arráez agrega que «a través de estas elaboraciones contribuimos a impulsar la economía local y la generación de empleo».

Una guía inspirada en San Borondón

La edición de este año de la guía online ‘Regala Agrocanarias’ está inspirada en el mito de la isla de San Borondón. A través de un vídeo publicitario basado en este territorio legendario, se establece una relación entre la exploración de lugares desconocidos y el descubrimiento de nuevos sabores en los establecimientos ‘Agrocanarias friendly’.

El ICCA anima a los participantes a organizar eventos de dinamización en sus establecimientos en torno a estas elaboraciones. También insta a compartirlas en redes sociales con menciones a @concursosagrocanarias y los hashtags #RegalaAgrocanarias y #Agrocanariasfriendly.