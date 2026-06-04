Mejores Vinos de Canarias 2026 reconoce ex aequo a dos vinos de Tenerife como los mejores del Archipiélago entre 251 muestras de 65 bodegas

Los vinos ‘Pico Cho Marcial Tinto’ y ‘Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce’ han sido elegidos ex aequo como Mejor Vino de Canarias 2026 en el Concurso Oficial Agrocanarias, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

Ambos elaborados en Tenerife, bajo las DOP Islas Canarias y Abona, respectivamente, se han impuesto en una edición que ha repartido 71 galardones entre distinciones y medallas.

El certamen, celebrado entre el 13 y el 14 de mayo en El Hierro y el 19 de mayo en Tenerife, ha contado con 251 producciones de 65 bodegas de todo el Archipiélago.

‘Pico Cho Marcial Tinto’ y ‘Flor de Chasna Blanco’ elegidos Mejores Vinos de Canarias 2026. Gobierno de Canarias

33 Grandes Medallas de Oro

En total se han otorgado 33 Grandes Medallas de Oro, 33 Medallas de Oro y cinco distinciones especiales, entre ellas la de Mejor Vino de Canarias, además de categorías como vino ecológico, mejor imagen o mejor vermut.

‘Pico Cho Marcial Tinto’, de la SAT Viticultores de la Comarca de Güímar, destaca por su elaboración en viñedos de viticultura heroica en altura y por su perfil equilibrado y frutal.

Por su parte, ‘Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce’, de la Cooperativa Cumbres de Abona, se caracteriza por su color dorado, su aroma amielado y su sabor intenso y untuoso fruto de la sobremaduración de la uva.