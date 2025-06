La consejera Migdalia Machín, en comisión parlamentaria, ha mantenido el rechazo del Ejecutivo canario a la investigación y extracción de tierras raras en Fuerteventura

La consejera de Universidades, Ciencia y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha vuelto a defender este martes el rechazo de su Ejecutivo canario a la investigación y extracción de tierras raras en la isla de Fuerteventura.

«Nuestra idea es que no sigan adelante», ha respondido en respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria en la que ha remarcado hay que lograr un «equilibrio» ambiental y patrimonial también en el archipiélago.

Ha resaltado también el «consenso social» que hay en Fuerteventura contra la prospección de tierras raras y aunque respeta el «rigor científico» de los estudios de las universidades canarias mantiene su rechazo a la espera de ver la evolución de las directivas europeas.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha calificado de «éxito» los estudios de las universidades canarias en los últimos diez años que, paradójicamente, «no ha tenido ningún tipo de trascendencia» en las islas.

Vox apela a la Unión Europea

Ha recordado que en la pasada legislatura se aprobó una PNL por unanimidad impulsada por el PSOE y se escuchó en comisión al profesor de la Universidad de La Laguna, Jorge Méndez, doctor en Física, pero «al poco tiempo», debido a unas manifestaciones en Fuerteventura, la PNL se «revirtió», con el voto en contra de su formación.

Galván ha dicho que las tierras raras son «fundamentales» porque «incrementan la seguridad» de un territorio, por ejemplo para asegurar el desarrollo de las energías renovables o el mantenimiento de la industria de la telefonía móvil y el despliegue de fibra óptica.

Ha apuntado que se corre un riesgo de cometer un «ridículo espantoso» ya que en la UE se aprobó una ley de materias primas fundamentales que insta a los países «a investigar la posibilidad que tengan tierras raras en sus territorios».

«Es un mandato de la Unión Europea, tarde o temprano se tendrá que hacer, vamos a ahorrarle la vergüenza a los canarios», ha destacado.

«Inseguridad jurídica»

Galván ha criticado también al vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, por generar «inseguridad jurídica» al avanzar que no se iba a llevar a cabo ninguno de los permisos que se habían concedido al tiempo que no entiende que no se quiera explorar esta primera fase, la de investigación, que sería «el equivalente a mover un metro cuadrado de tierra».

Ha indicado que «se han trasladado muchas mentiras por parte de políticos a la sociedad diciendo que iban a convertir Fuerteventura en una mina» y pedido que se escuche a los «maravillosos» profesores de las universidades canarias para saber «que hacer o que no hacer».

En ese sentido ha valorado el modelo de Groenlandia que ha creado un instituto de tierras raras con el objetivo de incentivar la diversificación económica aunque hayan decidido no explotar ese recurso.