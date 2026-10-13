Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, considera que se «restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio»

La ministra portavoz, Elma Saiz, comparece en rueda de prensa junto al ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, este martes tras el Consejo de Ministros.-EFE/ J.J. Guillén

El Gobierno ha tildado de «extraordinaria gravedad» la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’, porque, en su opinión, «restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que «en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe».

La Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó este lunes mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, una decisión que afecta a 163.020 personas que no podrán votar el próximo 29 de noviembre, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.

Al respecto, la portavoz ha asegurado que «es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto».

Eso sí, no ha desvelado si el Gobierno a través de la Abogacía del Estado tiene previsto impugnar esta decisión ante el Constitucional.

Más allá de dejar claro que el Ejecutivo «siempre acata las resoluciones», la portavoz ha manifestado que acaban de conocer esa decisión y que en este momento los servicios jurídicos del Estado la están analizando.