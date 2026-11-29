Toda la información del Partido Popular en las Elecciones Generales 2026. Conoce todos los resultados electorales del PP en las Elecciones Generales 29N

Feijóo pide votar «sin miedo y con memoria»

El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo a los ciudadanos que acudan a votar «sin miedo y con memoria e ilusión» en una jornada que, a su juicio, decidirá el futuro de España no solo para los próximos años, sino también para la próxima década.

Feijóo ha realizado estas declaraciones después de votar, acompañado de su esposa, en el colegio electoral Ramiro de Maeztu, en Madrid. El líder popular ha defendido su confianza en el sistema democrático español y ha asegurado: «Soy un demócrata y, por tanto, confío en el sistema de mi país y estoy convencido que si alguien quiere violentarle, pues le vamos a pillar».

Confianza en el proceso electoral

Preguntado por la limpieza del sistema electoral, el candidato popular ha expresado su confianza en los interventores, los apoderados, las mesas electorales y la limpieza del escrutinio.

Asimismo, ha insistido en que los ciudadanos deben acudir a las urnas sin miedo, con memoria y convicción, y con la certeza de que elegirán un gobierno democrático.

«Un antes y un después de la política española»

«Hoy es un día en el que los españoles cogen el timón y van a decidir el futuro, el destino y la orientación de España», ha afirmado Feijóo.

El líder del PP ha concluido sus declaraciones subrayando la trascendencia de esta cita electoral y ha insistido en que los resultados del 29N pueden marcar «un antes y un después de la política española».

Alberto Núñez Feijóo vota en las elecciones generales de este 29 de noviembre de 2026. EFE

Sergio Ramos pide una participación masiva

El candidato del Partido Popular (PP) al Congreso por Las Palmas, Sergio Ramos, ha reclamado este domingo una participación masiva en las Elecciones Generales tras ejercer su derecho al voto en su colegio electoral. El dirigente popular considera que España atraviesa «un momento de emergencia nacional» y cree que resulta «imprescindible votar de manera masiva».

En declaraciones a los medios de comunicación, Ramos ha dirigido un llamamiento a los ciudadanos de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa para que acudan a las urnas, «voten al partido que voten», al considerar que la jornada representa un «momento trascendental».

Un llamamiento a la participación

«Hoy es el día más importante de la democracia y me atrevo a decir el día más importante desde que tenemos democracia. Les pido a todos los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto, voten al partido que voten», ha manifestado el candidato popular.

Ramos ha evitado hacer campaña durante este domingo electoral y ha centrado sus declaraciones en reivindicar el papel de los ciudadanos en las urnas. En este sentido, ha defendido que «sea la voz de los ciudadanos la que mande» y ha expresado su deseo de que la jornada transcurra con «paz y seguridad».

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