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Cristina Valido llama a la participación

La candidata de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha expresado su emoción ante la jornada electoral de este domingo y su deseo de que registre una gran participación. Además, espera que su formación mejore los resultados de los anteriores comicios.

Valido ha realizado estas declaraciones después de votar en un colegio electoral del municipio tinerfeño de El Rosario. La candidata ha destacado que vive esta cita con especial intensidad porque, según ha señalado, es la ciudadanía quien decide quién quiere que la represente en las Cortes Generales.

«Hoy la gente tiene el poder y es el día en el que la gente decide. Es un día emocionante y de respeto a un derecho que muchos países del planeta no tienen», ha afirmado.

La candidata nacionalista ha insistido en que esta jornada sirve para celebrar «la suerte que podemos decidir». También ha asegurado que afronta el día con «máxima emoción», pero con un enorme respeto por la decisión que adopten los ciudadanos.

Clavijo espera una participación histórica

Por su parte, el presidente de Canarias y líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, confía en que estas elecciones generales registren una participación histórica después de años en los que el archipiélago ha rondado «el sesenta y pico por ciento». «No puede ser que la abstención sea la que gane siempre», ha señalado.

Clavijo ha acudido «tempranito» a votar en un colegio electoral de La Manzanilla, en La Laguna, desde donde ha animado a la ciudadanía a participar. «Hoy se decide el futuro que va a tener esta tierra y necesitamos que sea prometedor e ilusionante», ha afirmado.

«Animo a todo el mundo a que vaya a votar y que voten lo que quieran, pero que ejerzan su derecho», ha insistido. El presidente autonómico espera que la participación «ojalá suba bastante» y ha puesto especial atención en la movilización de los jóvenes, porque «su voto es útil» y sirve «para cambiar las cosas».

Fernando Clavijo vota en un colegio electoral de La Manzanilla, en La Laguna

El valor de la democracia y el «modo canario»

El presidente canario ha recordado que «todas las elecciones son distintas, unas más fáciles, otras más difíciles, donde el contexto es más o menos complejo». Sin embargo, ha situado por encima de esas circunstancias el valor del derecho al voto, un derecho que, según ha advertido, muchas veces «das por sentado, que lo vamos a tener siempre».

Clavijo también ha reivindicado la importancia de cuidar y proteger la democracia. «Hay muy pocas democracias plenas en el mundo y que esto es algo que cuidar, mimar, proteger, y para eso hay que votar», ha manifestado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de contribuir a una jornada de «tranquilidad, sosiego», en la que la ciudadanía pueda debatir, afrontar diferencias y alcanzar acuerdos. Una actitud que ha relacionado con lo que le gusta llamar «modo canario».

Una jornada pendiente del escrutinio

Sobre cómo transcurrirá el resto del domingo, Clavijo ha explicado que intentará «llenar las horas con toda la actividad que se pueda» hasta el cierre de los colegios electorales, porque, de lo contrario, «se hacen eternas».

El presidente de Canarias tiene previsto recorrer distintos colegios electorales, una costumbre que mantiene para acompañar a sus compañeros, interventores y apoderados durante la jornada.

Finalmente, a las siete de la tarde acudirá a la sede de Coalición Canaria para seguir el escrutinio, un momento en el que, según ha reconocido, «empiezan los nervios».

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