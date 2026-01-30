El consejero de Economía aseguró que hay que impulsar la diversificación de la economía de Canarias con nuevos nichos de mercado en el exterior e impulsar otros sectores de valor añadido

Declaraciones: Manuel Domínguez, consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias / Juan Antonio Jiménez, presidente de Femete

El Gobierno de Canarias mantiene su línea de trabajo centrada en la apertura de nuevos nichos de mercado en el exterior y en el fortalecimiento de la industria creativa del Archipiélago, con especial impulso a sectores estratégicos como el audiovisual, el aeroespacial y la industria energética. Así lo ha señalado el consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, durante su participación en el Foro sobre estrategias empresariales organizado por la Federación del Metal de Tenerife (Femete).

Durante su intervención, Domínguez destacó que, si bien la economía canaria tiene una base sólida en el sector servicios y, especialmente, en el turismo, resulta fundamental no perder de vista el amplio potencial que ofrecen otros ámbitos productivos. En este sentido, subrayó la necesidad de avanzar hacia un modelo económico más diversificado y resiliente, capaz de generar empleo de calidad y mayor valor añadido.

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos de Canarias, Manuel Domínguez. Imagen Gobierno de Canarias

Apertura a nuevos mercados

El consejero puso en valor el trabajo conjunto que se está desarrollando entre la estrategia económica del Gobierno de Canarias y la estrategia empresarial del Archipiélago, remarcando que la colaboración público-privada es clave para afrontar los retos actuales y futuros. Asimismo, insistió en la importancia de la internacionalización de las empresas canarias y de la apertura a nuevos mercados como palancas de crecimiento económico.

Domínguez también señaló en el Foro organizado por Femete que el impulso de actividades innovadoras y tecnológicas, junto con el aprovechamiento del talento local y las ventajas competitivas de las islas, permitirá consolidar a Canarias como un territorio atractivo para la inversión y el desarrollo de proyectos de alto valor añadido.