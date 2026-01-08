La iniciativa AROVOL promueve un modelo constructivo más sostenible basado en la reutilización de áridos reciclados

El Gobierno de Canarias impulsa el uso de áridos reciclados en la construcción. Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras, ha iniciado las mesas de trabajo del proyecto AROVOL, una iniciativa estratégica orientada a fomentar el uso de áridos reciclados en el sector de la construcción del Archipiélago.

El proyecto reúne a los principales agentes del sector en un proceso de diálogo técnico que se desarrollará a lo largo del próximo año, con el objetivo de facilitar la incorporación de materiales alternativos procedentes de residuos de construcción y demolición, garantizando altos estándares de calidad y el cumplimiento de la normativa vigente.

AROVOL traslada a Canarias una tendencia internacional vinculada a la economía circular y a la recuperación de materias primas, apostando por el aprovechamiento de áridos reciclados de origen volcánico en diferentes usos constructivos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

En este sentido, el viceconsejero de Infraestructuras, Francisco González, destacó que la iniciativa responde a la necesidad de aplicar medidas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y supone una invitación al sector para avanzar hacia un nuevo modelo de construcción.

Además, el proyecto permitirá avanzar en la elaboración de un catálogo de usos y aplicaciones del árido reciclado en Canarias, reforzando el compromiso del Ejecutivo regional con una construcción más sostenible y eficiente.