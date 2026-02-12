El Ejecutivo asegura que en mayo de 2025 se acordó con la empresa gestora de las instalaciones acuícolas un plan para el desmontaje de sus infraestructuras a lo largo del presente año a pesar de que la concesión otorgada por el Ministerio de Medioambiente finaliza en 2029

El Gobierno recuerda que este año debe cesar la actividad acuícola en Telde, en Gran Canaria / Greenpeace

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria de Canarias ha recordado que el pasado mes de mayo de 2025 se acordó con la empresa gestora de las instalaciones acuícolas de Telde el cese de su actividad en la zona y un plan de desmontaje de dichas infraestructuras, que se ejecutará este año 2026.

Mediante este acuerdo, la entidad accedió al desmantelamiento de las infraestructuras para las que cuenta con una concesión anterior a la publicación del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), otorgada por el Ministerio de Medioambiente en 1999, por un periodo de 30 años que vencería en 2029.

Tras la aprobación definitiva del PROAC en 2018 el Gobierno de Canarias estableció el régimen jurídico aplicable a las concesiones y autorizaciones, otorgadas y vigentes, para la actividad acuícola. En el caso de las referidas instalaciones se plantea su desmantelamiento con la finalidad última de trasladarlas a áreas delimitadas como Zonas de Interés para la Acuicultura (ZIA).

Plan de la empresa

En este sentido, la empresa presentó un plan basado en criterios técnicos y estructurales para el desmantelamiento progresivo de las instalaciones en condiciones de seguridad. Este documento incluye la clasificación de todos los materiales que componen la infraestructura, tanto los propios viveros como otros elementos, entre ellos redes, cabos de amarre, balizas o boyas, para su posterior reciclaje o valorización. Asimismo recoge el cronograma de extracción con el objetivo de minimizar los riesgos para los animales y asegurar una transición ordenada hacia la clausura operativa de la granja.

Por otra parte, tras el episodio de mortandad denunciado por la empresa a principios de octubre de 2025, las sucesivas inspecciones posteriores realizadas por el Servicio de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca han constatado la realización de labores de limpieza, la ausencia de mortalidad fuera de los parámetros normales y el comportamiento normal de los peces en un total de seis controles efectuados, desde el pasado 5 de noviembre hasta la inspección más reciente, realizada el 5 de febrero.

Asimismo cabe recordar que prosigue la investigación en los procedimientos abiertos por los cuerpos y autoridades competentes, actualmente el SEPRONA y la Fiscalía de Medio Ambiente, para determinar el origen del episodio registrado en el litoral de Telde que provocó la muerte de peces en las instalaciones acuícolas.