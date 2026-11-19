La oficina del primer ministro ha explicado al diario ‘Le Figaro’ que los ministerios destinarán al menos el 5% de sus presupuestos digitales a la ciberseguridad para 2027

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha avisado este jueves que la amenaza para Europa que representa la ola de ciberataques de los últimos meses es «particularmente grave y sin precedentes», y que ahora mismo nada aventura que «la situación vaya a mejorar».

Imagen agencias.

Lecornu ha trasladado en rueda de prensa las pesimistas conclusiones de la reunión que ha mantenido esta mañana con sus expertos en ciberseguridad sobre los ataques que llevan meses afectando a instituciones y empresa del país en los últimos meses. Así como, los ejecutados contra cadenas de supermercados, la Dirección General de Finanzas Públicas, una filial de Correos o el Ministerio de Educación.

Agencia Nacional de Ciberseguridad

«Nos enfrentamos a un nivel de amenaza particularmente grave y sin precedentes, y no hay indicios de que la situación vaya a mejorar», ha avisado Lecornu en su comparecencia, acompañado del director general de la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia (ANSSI), Vincent Strubel.

Después de que el primer ministro alertara del carácter «sistémico y global» de estos ataques, Strubel ha querido destacar la intensidad «nunca antes vista» de los mismos. Todo ello, dado que están propulsados por sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados, hará falta prepararse para que «sean mucho peores en gravedad e intensidad».

Primer ministro

Entre las medidas avanzadas, la oficina del primer ministro ha explicado al diario ‘Le Figaro’ que los ministerios destinarán al menos el 5% de sus presupuestos digitales a la ciberseguridad para 2027, con el objetivo de alcanzar el 10% para 2030, y priorizarán, en su plan de vigilancia, los equipos conectados en los que un ataque podría tener un impacto grave en estos servicios esenciales.

También se pondrá en marcha una operación, denominada ‘Gigavatio’, para reforzar la ciberseguridad en el sector energético.