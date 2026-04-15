Treinta playas de todas las islas serán sometidas a muestreos para tomar medidas que reduzcan la presencia de los residuos marinos

El Gobierno hará seguimiento a los residuos marinos para reducir su impacto.

El Gobierno de Canarias hará un seguimiento de la presencia de residuos marinos en las costas de las islas con el propósito de diseñar medidas más eficaces para reducir su impacto en el medio ambiente, según ha anunciado este miércoles.

Un total de 30 playas de todas las islas, incluyendo el islote de Alegranza, serán sometidas a muestreos con una periodicidad estacional a lo largo del año, buscando contar con datos fiables y parámetros homogéneos que posibiliten el diseño de acciones que aminoren los perjuicios de la presencia de esos residuos, según informa la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo.

La razón es que «contar con información rigurosa y comparable es clave para proteger nuestros ecosistemas y avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos», apunta el responsable de dicho departamento, Mariano Hernández Zapata. El consejero ha declarado, por ello, que «con este programa damos un paso importante para entender mejor un problema complejo como es la basura marina y poder actuar con mayor eficacia».

Proyecto europeo Circularocean

El programa, enmarcado en el proyecto europeo Circularocean, se desarrollará desde el presente mes de abril. Con recogidas de datos sobre cantidad, tipología y origen de los residuos presentes en el litoral. Eso permitirá analizar su evolución en el tiempo, identificar patrones y mejorar la planificación de medidas para su reducción, expone la nota.

Transición Ecológica y Energía subraya que una de las principales aportaciones de esta iniciativa es la creación de un sistema de datos estandarizado. Permitirá comparar la situación entre diferentes zonas del archipiélago y alinearla con metodologías europeas, mejorando así la calidad de la información disponible.

El proyecto ha sido desarrollado en colaboración con el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas (Cetecima) y SEO BirdLife. Y responde a la necesidad de superar la actual dispersión de datos existentes sobre basuras marinas en Canarias.

La Consejería explica que, además, el proyecto Circularocean forma parte del Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2021-2027, cofinanciado por fondos FEDER. Además reúne a 15 entidades de regiones europeas como Canarias, Azores y Madeira. También a países africanos como Cabo Verde, Ghana y Santo Tomé y Príncipe.

Su objetivo es avanzar hacia un modelo de economía circular en el ámbito marino. Promoviendo la reducción de residuos y la mejora en su gestión a través del conocimiento, la cooperación y el desarrollo de herramientas comunes, señala la nota.

El Gobierno de Canarias añade que su programa se alinea con iniciativas internacionales de protección del medio marino. Y contribuirá a reforzar la posición del archipiélago en la lucha contra la contaminación por residuos en los océanos.