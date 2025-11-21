El encuentro celebrado en El Hierro tiene como objetivo abordar de forma conjunta las necesidades en materia de Justicia

El Hierro acoge la Comisión mixta de cooperación y coordinación de Justicia entre el Gobierno y el TSJC

El Hierro ha acogido este viernes una reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación en materia de Justicia, celebrada entre el Gobierno de Canarias y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El encuentro ha estado encabezado por Nieves Lady Barreto, consejera regional de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y por Juan Luis Lorenzo, presidente del TSJC.

Una reunión que ha tenido como objetivo abordar de forma conjunta las necesidades en materia de Justicia, informar de la planificación de actuaciones y colaborar en la solución de los problemas. Entre los asuntos tratados, destacaron la demarcación y la planta judicial, las infraestructuras, los medios personales al servicio de la Administración de Justicia, las nuevas tecnologías y las previsiones en materia formativa.

Nieves Lady Barreto resaltó la coordinación para afrontar el reto de la implantación de los tribunales de instancia, en cumplimiento de la Ley de eficiencia judicial, que cambia la organización de la Administración de Justicia. A este respecto, Barreto declaró que «hemos tenido que abordar sin financiación del Estado esta reforma que para el Gobierno de Canarias ha tenido un coste de 13 millones de euros, que tiene que estar finalizada el 31 de diciembre».

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, afirmó que «abordaremos los desafíos de la Justicia en Canarias en un momento especialmente crítico que tiene que ver con la implantación del nuevo modelo organizativo de los tribunales de instancia».