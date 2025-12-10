ES NOTICIA

En 2026 El Hierro acogerá el XI Encuentro Internacional de Agroenoturismo de Canarias

Redacción RTVC

Valverde acogerá a especialistas, instituciones y representantes del sector primario en el Encuentro Internacional de Agroenoturismo de Canarias

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y la Universidad de La Laguna (ULL) organizarán en El Hierro en abril de 2026 el XI Encuentro Internacional de Agroenoturismo de Canarias.

El encuentro reunirá en Valverde a especialistas, instituciones y representantes del sector primario y turístico bajo el lema “Impulsando el desarrollo rural a través del enoturismo”.

Durante la presentación, el consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, señaló que las producciones del sector primario suponen un activo único que aporta valor añadido como destino turístico y “el enoturismo constituye una fuente de ingreso complementaria para muchos productores que se animan a generar y ofrecer experiencias en torno a productos únicos, el paisaje, la tradición y la cultura vitivinícola y gastronómica de Canarias”.

Oportunidades para las empresas

“Por ello, desde el Gobierno de Canarias apoyamos y mantenemos una colaboración muy estrecha con la Universidad de La Laguna, a través de la Cátedra, con el firme propósito de seguir afianzando esta actividad en el archipiélago, conscientes de su potencial y las oportunidades que de ella se derivan para muchas de las empresas de las islas”, señaló Quintero.

La consejera insular de Turismo, Davinia Suárez, aseguró que entre un 5 y un 10% del turismo que visita un territorio lo hace impulsado por el enoturismo mientras que “en territorios consolidados, como en Canarias puede ser La Geria, atrae entre un 30 y un 40% de turismo”.

Según Suárez, tras las distinciones conseguidas por distintos vinos de El Hierro en el ámbito de certámenes recientes, “es el momento de creérnoslo” y puso en valor el trabajo conjunto con la Denominación de Origen para incluir esta actividad en el pasaporte turístico y, de esta forma, facilitar que los visitantes puedan “acercarse a la labor de la viticultura heroica en nuestra isla”.

