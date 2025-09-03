ES NOTICIA

El Hierro, donde los árboles superan a las personas

En la isla, hay 200 árboles por cada persona, una gran masa forestal que cuenta con ejemplares centenarios

El Hierro, donde los árboles superan a las personas. Imagen de Informativos RTVC

La masa forestal de pino canario en El Hierro ocupa una gran extensión del flanco sur de la isla: por cada herreño, hay alrededor de 200 árboles, lo que representa una cantidad de aproximadamente 2.000.000 en 2700 hectáreas.

A pesar de su pequeño tamaño, El Hierro tiene un gran monte de pinos ubicado en el arco sur que es imprescindible para el ecosistema: protege ante la pérdida de suelo y ayuda a interceptar agua en la ladera sur, que es más seca.

Además, mucho de esos árboles son centenarios, como es el llamado ‘Pino Piloto’, un viejo pino canario que sigue en pie, a pesar de solo conservar el 30% de su tronco.

Naturaleza viva de la que cuidar para muchas generaciones en las que respirar historia y futuro.

