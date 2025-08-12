El Cabildo de El Hierro va a tramitar por la vía de urgencia la remodelación de la residencia de Mayores de La Frontera, paralizada hace 7 años

Informa: Eduardo Pulido.

El Cabildo de El Hierro declara de urgencia la reforma de la residencia de Mayores de La Frontera por motivos de interés público. Esta tramitación conlleva menos tiempo para su ejecución, se reducen los plazos.

Amado Carballo, Consejero de Derechos Sociales en el Cabildo de El Hierro.

En un mes deberán estarán comenzar los trabajos. El consejero insular de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal, Amado Carballo, afirma que el nuevo proyecto se aprobó el pasado 25 de julio y tiene un presupuesto asignado de 4,6 millones de euros.

Las obras de remodelación de la residencia de Mayores de La Frontera llevan un retraso de siete años. Cabildo de El Hierro.

Carballo ha subrayado la necesidad de este centro para una parte importante de la población de la isla. Esta modalidad de tramitación cumple con lo dispuesto en el artículo 32.7.b) de la Ley de Contratos del Sector Público.

37 plazas de atención residencial

El 4 de agosto se emitió propuesta desde el Área de Derechos Sociales para declarar la urgencia de esta obra debido a su interés público-social y la necesidad perentoria de la actuación ante la suma del tiempo transcurrido, la evolución social y demográfica de la isla y las dificultades de gestión de los servicios sociales insulares.

Reclamo de la población

El pasado 15 de marzo, la población herreña se movilizó para solicitar el reinicio de las obras paralizadas hace siete años. La plataforma por la reapertura de la residencia de Mayores de La Frontera convocó a un número importante de personas para pedir la finalización de las obras.

Desde el ayuntamiento de La Frontera se acordó hace un año por unanimidad instar al Cabildo Insular para la declaración de urgencia de la obra de la residencia de Mayores del municipio.