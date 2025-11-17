Los trabajos se prolongarán durante seis meses para reabrir este espacio, que incluye nuevas áreas recreativas y un Centro de Visitantes

Informa: RTVC

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha firmado este lunes el acta de replanteo que da comienzo al proyecto de ejecución para la revisión y actualización del Servicio del Parque Temático de Actividades Tradicionales y Sostenibilidad Las Cancelitas. Armas señaló que esta actuación trata de «recuperar un espacio para la ciudadanía mediante la adecuación de las instalaciones, que han sufrido un grave deterioro».

La intervención cuenta con un presupuesto de 679.529 euros, financiado a través de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea Next Generation. Las obras se desarrollarán a lo largo de seis meses y la vicepresidenta insular, Ana González, indicó que «se trata de restaurar lo que en su momento se inició».

González recordó que «somos conscientes de que esta instalación sufrió actos vandálicos en el pasado», por lo que la corporación no solo trabajará en recuperar las instalaciones, sino también en «garantizar la seguridad para que este espacio ofrezca una alternativa de ocio accesible sostenida en el tiempo”.

Recuperación de senderos y nuevas zonas de ocio

Las obras estarán enfocadas en la restauración paisajística y recuperación de la red de senderos que forman parte del complejo. Además, se llevarán a cabo actuaciones complementarias como crear nuevas zonas de ocio y aprendizaje. Para ello, se creará un área de acampada permanente, un campus multiactividad con tirolina, rapel, tiro con arco, actividades astronómicas, un huerto ecológico y la puesta en funcionamiento de la granja escuela.

Esta iniciativa también contempla la rehabilitación integral del Centro de Visitantes, que mantendrá su papel como sede de la Reserva de la Biosfera. Este enclave servirá como punto de información y espacio para actividades.

También se instalará una cascada didáctica como réplica del funcionamiento de la Central Hidroeólica Gorona del Viento, para promover el uso de fuentes renovables.