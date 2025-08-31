Durante el pasado año y gracias a la central hidroeólica, El Hierro alcanzó un 43,7% de media en penetración de energías no contaminantes a la red insular

Según el Instituto Canario de Estadística, El Hierro vuelve a ser la punta de lanza del Archipiélago en la generación y aprovechamiento de energías renovables.

Gorona del Viento. Imagen archivo RTVC.

Durante el pasado año y gracias a la central hidroeólica, El Hierro alcanzó un 43,7% de media en penetración de energías no contaminantes a la red insular.

Cabe destacar que la siguiente isla fue La Palma que alcanzó el 9%.

El Hierro sigue a la cabeza de Canarias. Sin embargo, cada vez más parece difícil lograr el ‘late motiv’ de Gorona del Viento. Una isla cien por cien autosuficiente.