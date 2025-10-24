La isla espera que se amplié el número de pasajeros y exigen cuatro mejoras principales

El Hierro volvió este viernes a pedir mejoras y soluciones al Ministerio de Movilidad y Transportes debido a la situación del Aeropuerto de Los Cangrejos. El senador de la isla, Aniceto Javier Armas González, se reunió con el Secretario de Estado para exigir cuatro puntos principales.

Lo primero que solicitan, de forma inmediata, es la retirada del sistema AFIS durante los fines de semana. También piden la creación de una helisuperficie, afrontar una ampliación de los aparcamientos acorde con el crecimiento de pasajeros del aeropuerto, extender el horario operativo y modernizar la terminal.

El Hierro pide soluciones para la situación del Aeropuerto de los Cangrejos / Archivo RTVC

“La necesidad de que el aeropuerto de El Hierro esté preparado para lo que debería haber estado preparado desde el año 2016, es decir, para el incremento de pasajeros que estamos en más de 320.000 pasajeros al año y ahora, contempladas este tipo de mejoras, superará los 350.000”, afirmó el senador de El Hierro.

En las próximas semanas, el Cabildo de El Hierro espera recibir una respuesta del Ministerio, unas exigencias que llevan varios años contemplándose y los ciudadanos herreños siguen esperando para los próximos meses.