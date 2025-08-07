Dirigida por Robert Eggers, reinterpreta la leyenda vikinga de Amleth, que inspiró la célebre tragedia ‘Hamlet’ de Shakespeare’

Este viernes, a las 22:30 horas, en Televisión Canaria

El cine sigue protagonizando las noches veraniegas en el prime time de Televisión Canaria. Este viernes 8 de agosto, a partir de las 22:30 horas, el canal público invita a los espectadores a adentrarse en el universo vikingo con la emisión de ‘El hombre del norte (2022)’, un thriller histórico dirigido por Robert Eggers, con un guión coescrito con el poeta islandés Sjón.

Ambientada en la Islandia del siglo X, la película sigue al Amleth (interpretado por Alexander Skarsgård), príncipe nórdico cuya vida se ve truncada cuando su padre, el rey Horvendill (Ethan Hawke), es asesinado a manos de su propio hermano, el sanguinario Fjölnir (Claes Bang), que también ha secuestrado a su madre (Nicole Kidman). Años más tarde, convertido en un feroz guerrero berserker, Amleth regresa para vengar la muerte de su padre y rescatar a su madre.

Figuras como Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe y la cantante Björk completan un elenco de primer nivel que se sumerge en una historia épica, marcada por la venganza, el destino y la cultura vikinga.

La historia de Amleth, recogida en las ‘Gesta Danorum’ (siglo XII) de Saxo Grammaticus, inspiró siglos más tarde la célebre tragedia ‘Hamlet’ (1623) de William Shakespeare. Cuatro siglos después de la publicación de la obra maestra del Bardo de Avon, ‘El hombre del norte’ reimagina este relato con una puesta en escena cargada de misticismo nórdico y escenas de acción y épica vikinga.