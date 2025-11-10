La unidad de Investigación del Hospital de Candelaria destinará 150.000 euros en modernizar con IA equipos para el estudio del cáncer, la diabetes o la nefropatía

La unidad de Investigación del Hospital Nuestra Señora de Candelaria incorporará nueva tecnología para mejorar el estudio del cáncer, la diabetes y la nefropatía.

En el área del cáncer tendrá nuevos módulos de software y herramientas del microscopio confocal para seguir las moléculas individuales dentro de la célula. Un aparato que permitirá la grabación de células vivas a alta velocidad y reconocer estructuras mediante inteligencia artificial, lo que facilitará la identificación de tejidos y grupos celulares.

El centro contará con un nuevo sistema de análisis proteómico de muestras biológicas y la actualización del microscopio de alta gama que ya posee.

Microscopio más avanzado en la detección del cáncer

El investigador, Félix Machín, dirige el grupo de Inestabilidad Genómica y Cáncer, y ha asegurado que la adquisición de estos nuevos módulos de software les permitirá seguir las moléculas individuales dentro de la célula, grabar células vivas a alta velocidad y reconocer estructuras mediante inteligencia artificial, lo que facilitará la identificación de tejidos y grupos celulares.

Estas mejoras se emplearán en proyectos en marcha que pretenden entender, por un lado, las particularidades de las células cancerígenas y, por otro lado, la función de células especializadas de tejidos normales como el renal y la corteza suprarrenal.

Metabolismo Mineral

Por su parte, Javier Donate, responsable del grupo de Fisiopatología del Metabolismo Mineral, ha destacado que con el equipo de proteómica dirigida, se analizarán más de mil proteínas diferentes en micro muestras, dentro de los tejidos, gracias a su sensibilidad y especificidad.

Este equipo, único en Canarias, permitirá cuantificar y valorar la presencia de hasta mil proteínas —incluso aquellas que se encuentran en cantidades minúsculas— a partir de muestras humanas como sangre o biopsias, permitiendo realizar estos estudios con técnicas mínimamente invasivas.

Las utilidades de esta tecnología en el entorno clínico y de investigación son múltiples, pudiendo ser utilizada para la detección temprana y/o la progresión de distintas patologías e, incluso, para evaluar la respuesta al tratamiento.

La Fundación Bioavance del Cabildo Insular de Tenerife ha ofrecido 150.000 euros para la compra de estos equipos que formarán parte de grupos Inestabilidad Genómica y Cáncer y Fisiopatología del Metabolismo Mineral.

La unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria cumple 30 años como centro acreditado para la Investigación Clínico-Experimental por el Ministerio de Sanidad en 1995.