La IA facilita nuevos medicamentos al Hospital La Candelaria

Redacción RTVC
Farmacéuticos del Hospital La Candelaria incorporan nuevos medicamentos a la guía farmacoterapéutica con Inteligencia Artificial

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.

Una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por farmacéuticos del Hospital La Candelaria agiliza la incorporación de nuevos medicamentos a la guía farmacoterapéutica del centro.

A través de la IA analizan la eficacia, la seguridad y la utilidad para su indicación terapéutica. La elaboración fármaco nuevo oscila entre dos y cuatro semanas.

Bajo el nombre de EvidentIA, la inteligencia artificial selecciona de forma segura gran parte de ese flujo de trabajo. Mantiene el rigor metodológico y la supervisión final de los profesionales del servicio. En una nota divulgada por el centro, especifican, reduce el tiempo a tan solo unas horas, con una disminución de hasta un 80% en las pruebas iniciales.

Reducción de las gestiones burocráticas

EvidentIA acelerar las gestiones burocráticas de los facultativos posibilitando a los pacientes empezar cuanto antes con los nuevos tratamientos.

En un formulario web se introducen los datos básicos del medicamento donde se genera un borrador con un documento que después será revisado por el trabajador responsable. Los profesionales priorizan la validación científica por parte del equipo humano del departamento.

La decisión final es responsabilidad del farmacéutico hospitalario.

Esta iniciativa consiguió el segundo premio en la sexta edición del Foro de Innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

En la Farmacia Hospitalaria trabajan 38 farmacéuticos que cubren los cinco centros del complejo hospitalario.

