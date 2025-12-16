El e-Motions test de IA permite evaluar y proteger la cognición social durante operaciones despiertas, un avance pionero desarrollado íntegramente en Canarias

La Candelaria valida el primer test de IA llamado e-Motions para preservar emociones en cirugía de tumores cerebrales. EFE

El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria ha liderado un estudio que valida el primer test de inteligencia artificial (IA) diseñado para preservar las emociones durante la cirugía despierta de tumores cerebrales.

El trabajo ha sido desarrollado por la Unidad Multimodal de Neurocirugía Despierta Oncológica Cognitiva (UNCOG). Está dirigida por el neurocirujano Jesús Martín-Fernández, y ha sido publicado en la revista Acta Neurochirurgica.

El e-Motions test evalúa la cognición social en pacientes mediante 34 estímulos visuales hiperrealistas creados con IA. Presentados durante la cirugía mientras se aplican impulsos eléctricos directos en el cerebro.

Alta consistencia interna

Esto permite identificar áreas críticas y evitar daños en funciones cognitivas fundamentales para la vida social y laboral del paciente. El estudio analizó a más de 230 personas, incluyendo población sana, pacientes con esquizofrenia y con trastorno del espectro autista, demostrando una alta consistencia interna (0,86) y superioridad frente a tests tradicionales.

Desde su puesta en marcha, la unidad ha operado a diez personas con gliomas con éxito total. Preservando así, la capacidad de reconocer emociones y comprender contextos sociales complejos.

El test se integra en la técnica de mapeo cognitivo multimodal en tres pasos: identificación de puntos críticos, tarea dinámica durante la extirpación y control de tractos profundos.

El desarrollo del e-Motions test se realizó en colaboración con el e-Awake Institute, el Instituto Tecnológico de Canarias y asociaciones locales vinculadas al autismo y terapias creativas. Consolidando un abordaje pionero a nivel global en neurocirugía oncológica y preservación de funciones cognitivas.