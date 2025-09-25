El centro se convierte en el primero de Canarias en recibir este reconocimiento europeo de sostenibilidad

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC) ha alcanzado un hito en sostenibilidad. Su Laboratorio Central ha recibido la certificación de Laboratorio Verde y Sostenible, otorgada por la Federación Europea de Laboratorio Clínico (EFLM).

Personal del Laboratorio Central del HUC mostrando la certificación Laboratorio Verde obtenida | Gobierno de Canarias

Un reconocimiento pionero

Con esta acreditación, el CHUC se convierte en el primer hospital de Canarias en lograr este sello y en el segundo hospital público de España en obtenerlo.

La distinción reconoce a los laboratorios que aplican buenas prácticas ambientales. En este caso, el mérito corresponde a un equipo multidisciplinar que ha impulsado cambios en gestión de residuos, ahorro energético y reducción de químicos peligrosos.

Un punto de partida

El reconocimiento marca el inicio de un nuevo camino. El objetivo del CHUC es extender la sostenibilidad a otros laboratorios y servicios del complejo, fomentando un compromiso colectivo.

El hospital busca consolidar un modelo de gestión medioambiental responsable, alineado con los desafíos del cambio climático y con la necesidad de una sanidad más eficiente.

Próxima jornada de sostenibilidad

Para reforzar esta línea de trabajo, el Laboratorio Central organiza la I Jornada de Sostenibilidad y Gestión Medioambiental. La cita tendrá lugar el 27 de noviembre en el propio centro.

El encuentro contará con la participación de ponentes nacionales y expertos en sostenibilidad, que compartirán experiencias y propuestas para avanzar en un modelo sanitario respetuoso con el entorno.