El magistrado considera que «no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito» y cita a Errejón el 15 de enero para notificarle la apertura de juicio

El juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 y lo ha citado el día 15 de enero para notificarle esa decisión.

El juez abre juicio oral contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá. EFE

El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, lo envía a juicio en contra del criterio del fiscal, que considera que «no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito» y tampoco se ha acreditado si el político tenía claro de que aquella «relación sexual» no la deseaba la actriz.

Elisa Mouliaá, por su parte, pide que se le condene a tres años de prisión por un delito continuado de abuso sexual (existente en el Código Penal anterior a la Ley del Solo sí es sí) y que la indemnice con 30.000 euros.