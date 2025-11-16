Esta orden se emite después de que el juzgado suspendiera temporalmente el desahucio de la familia que había señalado para el pasado jueves

Juzgados de Telde. Imagen archivo RTVC.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde (Gran Canaria) ha emitido una nueva orden de lanzamiento que obliga a la familia con seis hijos menores de edad de Ingenio a abandonar su vivienda. En concreto, el próximo día 19 de noviembre. Según informó la organización Derecho al Techo este domingo en un comunicado.

Letrada de Derecho al Techo

Esta orden se emite después de que el juzgado suspendiera temporalmente el desahucio de la familia que había señalado para el pasado jueves.

Una decisión que paralizó tras presentar la letrada de Derecho al Techo una petición para que se suspendiera al coincidir con la alerta meteorológica activada en las islas y un informe del Gobierno de Canarias que les reconoce como vulnerables.

La organización reclama de nuevo al juzgado que atienda el informe de vulnerabilidad del Gobierno canario y suspenda el desahucio hasta que la familia disponga de vivienda, al tiempo que solicita a Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) y al Ayuntamiento de Ingenio que aceleren los trámites para garantizar la entrega del inmueble antes del 19 de noviembre.

Familia de ocho miembros

«No pedimos milagros, sino responsabilidad, humanidad y cumplimiento de la ley: en España no se puede desahuciar a menores vulnerables sin alternativa habitacional. Lo dicen los tratados internacionales, lo dice la jurisprudencia y lo dice el sentido común», ha recalcado Derecho al Techo en el comunicado.

El desahucio de la familia compuesta por Raquel y Moisés y sus seis hijos ha sido instado por el fondo de inversión que compró su deuda, después de que dejaran de pagar la hipoteca en 2020 al perder el trabajo en la pandemia.

Situación familiar

El lanzamiento se logró paralizar también el pasado mes de septiembre, pero se reactivó al no reconocerse entonces la situación de vulnerabilidad de la familia, por los ingresos que ahora recibe Moisés de su trabajo en una cadena de supermercados.

El matrimonio insiste en que no ha podido encontrar un alquiler que pueda pagar con su sueldo manteniendo al mismo tiempo a sus seis hijos.