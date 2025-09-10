Santos Cerdán cumple 70 días de prisión preventiva por presunta trama de mordidas por adjudicaciones de obra pública

Santos Cerdán a su llegada al Tribunal Supremo. EFE/ Sergio Pérez (archivo)

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dado este miércoles un plazo de cinco días a la Fiscalía y las acusaciones para que se pronuncien sobre la última petición de libertad del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

Puente ha dictado una providencia, en la que da traslado de la petición de Cerdán a Anticorrupción y a las acusaciones populares, que aglutina el PP, para que «aleguen al respecto lo que tuvieran por conveniente» y señala que resolverá después «a la mayor brevedad posible».

La defensa del ex número 3 del PSOE presentó este lunes un escrito en el que reclama la excarcelación de Santos Cerdán, que ingresó en prisión el 30 de junio como investigado en una presunta trama de mordidas por adjudicaciones de obra pública.

70 días en prisión preventiva

En su escrito, los abogados recuerdan que Cerdán lleva ya setenta días en prisión preventiva por su presunta implicación en el caso Koldo, una investigación que considera «sin límites» y que persigue «incriminar actividades propias de la participación política».

Además, cargan contra un procedimiento que consideran «fuertemente tensionado procesalmente» y hablan de una «pesquisa general dirigida contra el número tres del principal partido político del Gobierno», en la que «no se investiga un hecho delictivo pasado, concreto y delimitado», sino «que construye una causa general que comprende toda la vida política» de Cerdán, «cuyo único objetivo parece ser la de alcanzar a toda costa una conclusión incriminatoria».