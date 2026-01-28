Una investigación genealógica documenta tres generaciones de antepasados del pontífice en Santa Cruz de La Palma

El papa León XIV tiene raíces en La Palma desde el siglo XVI

La genealogía del Papa León XIV conserva una de sus raíces documentadas en Canarias, concretamente en la isla de La Palma. Varias generaciones de sus antepasados quedaron registrados con precisión en los libros sacramentales de la parroquia matriz de El Salvador de Santa Cruz de La Palma. Así se expone en una reciente investigación de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias.

Su secretaria, María Carrillo de Albornoz Santana, ha explicado, en el programa Canarias al Cierre de La Radio Canaria, que la investigación sitúa el origen canario del pontífice en el siglo XVI. Según la genealogista, se establecen al menos tres generaciones registradas en la Isla Bonita, lo que confirma una línea familiar sólida y bien documentada en el Archipiélago. El árbol genealógico suma, además, siete generaciones en Estados Unidos y tres en Cuba.

La información recabada expone que el décimo abuelo del papa, Juan González Vázquez, fue bautizado el 26 de junio de 1619 en la parroquia de El Salvador. Este antepasado palmero es el eslabón clave que conecta directamente al pontífice con la isla. Sus padres y abuelos también aparecen registrados en la misma parroquia, todos vecinos de Santa Cruz de La Palma.

Los padres de Juan González Vázquez fueron Gaspar González y María Pérez, casados en 1614, mientras que sus abuelos paternos fueron Gaspar González y Beatriz Vázquez. La documentación confirma que todas las ceremonias de bautismo y matrimonio de sus familiares se celebraron en la misma parroquia.

De Cuba a La Palma: el hilo que permitió reconstruir la genealogía

El descubrimiento ha sido fruto de una investigación iniciada tras la proclamación del papa, el pasado 8 de mayo. En medio de las múltiples hipótesis sobre su origen, Carrillo de Albornoz comenzó a seguir la pista de los antepasados del pontífice en América, especialmente en Cuba, donde varias generaciones estaban bien documentadas.

La clave llegó a través de un estudio realizado por la genealogista Mirelis Peraza, directora del Club de Genealogía de Cuba en Miami, que identificó un matrimonio celebrado en La Habana en el siglo XVII. “Ahí apareció un matrimonio que podía ser canario”, ha explicado. No obstante, la búsqueda comenzó sin una referencia inicial a una isla concreta, lo que complicó enormemente el rastro.

A partir de ese hilo cubano, un documento sobre familias asentadas en La Habana en el siglo XVII permitió acotar el origen a Tenerife o La Palma. “Era como buscar una aguja en un pajar”, ha relatado la investigadora.

Finalmente localizó el bautismo de Juan González Vázquez en la parroquia matriz palmera, confirmando así la ascendencia del Papa León XIV en la isla.

Inscripción del bautismo de Juan González Vázquez, décimo abuelo del Papa León XIV.

Según ha relatado la genealogista, los antepasados palmeros del papa estaban vinculados al mar. Tanto su abuelo como su padre eran pescadores, una actividad central en la economía y la vida cotidiana de la isla en aquella época. La investigación continúa abierta, con la esperanza de seguir profundizando en las raíces canarias del Papa León XIV. “No he podido llegar más atrás, pero sigo buscando”, ha asegurado.