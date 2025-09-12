Casi un centenar de viñetas del artista gráfico Pepe Farruqo se podrán ver en la muestra que estará abierta al público hasta el 26 de septiembre en el Parlamento de Canarias

Exposición de Pepe Farruqo en el Parlamento de Canarias. Imagen RTVC

La Sala de Exposiciones del Parlamento de Canarias acoge estos días una muestra del artista gráfico Pepe Farruqo, compuesta por cerca de un centenar de viñetas que recogen su mirada crítica y sensible sobre la actualidad en las colaboraciones que cada semana realiza con el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días Canarias’.

«Las viñetas de la Tele Canaria», título de la muestra, plasman en viñetas, con el particular ingenio y creatividad del artista, la actualidad canaria, nacional e internacional.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de septiembre, con entrada libre, en la Sala de Exposiciones del Parlamento de Canarias.

El propio autor, en declaraciones para el programa ‘Buenos días, Canarias’, confesó sentirse sorprendido y emocionado por el resultado. “La verdad que yo soy el primer sorprendido de cómo ha quedado, de lo bien que ha quedado la selección tan maravillosa que han hecho y estoy muy emocionado, la verdad”.

Inmediatez y sensibilidad

Farruqo destacó el carácter ágil de su trabajo, marcado por la inmediatez y la observación constante. “Yo hago este trabajo y cuando lo termino ya no me acuerdo de él y paso a otra cosa. Es un trabajo ágil, rápido, que requiere conocimiento, más que oficio. Una vez lo vuelvo a ver, me vuelvo a enamorar de él”.

El dibujante subrayó también la importancia de la sensibilidad en su proceso creativo. “Hay que tener sensibilidad para tocar los temas de actualidad. Si no la tienes, si eres una persona insensible, no puedes ver lo que está pasando. Tienes que observar, ver y sentir algo con eso”.

Tras esta cita en Tenerife, Farruqo viajará a Gran Canaria donde se mostrará una faceta distinta del artista. “Ahí se expondrá la obra de toda mi trayectoria profesional, que ya tiene casi 30 años. Son obras que hice hace 30 años, 28 años, 20 años, a las que me voy a volver a enfrentar. Y eso sí es lo más íntimo, lo que sale del taller directamente”.

Con esta doble propuesta, Farruqo invita al público a redescubrir su obra desde dos ángulos complementarios: la actualidad inmediata y la memoria íntima de casi tres décadas de creación.