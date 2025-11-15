En Canarias, las cifras de diabetes «doblan» las registradas en el territorio nacional, destacando también su incidencia en los menores isleños

Archivo RTVC.

El Parlamento de Canarias iluminó en la noche de este viernes su fachada de color azul por el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre.

Calidad de vida

De este modo, la cámara regional ha querido así hacer énfasis en la importancia de la «prevención, la detección precoz y el correcto tratamiento» de la enfermedad para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

En concreto, en las islas más de 200.000 personas se encuentran afectadas por la diabetes, según concreta el Parlamento en una nota.

Se trata de una de las enfermedades crónicas y sistémicas con mayor prevalencia en la actualidad. En Canarias, las cifras «doblan» las registradas en el territorio nacional, destacando también su incidencia en los menores isleños.