ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El Parlamento de Canarias visibiliza la importancia de la prevención y detección precoz de la diabetes

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

En Canarias, las cifras de diabetes «doblan» las registradas en el territorio nacional, destacando también su incidencia en los menores isleños

Archivo RTVC.

El Parlamento de Canarias iluminó en la noche de este viernes su fachada de color azul por el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre.

Calidad de vida

De este modo, la cámara regional ha querido así hacer énfasis en la importancia de la «prevención, la detección precoz y el correcto tratamiento» de la enfermedad para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

En concreto, en las islas más de 200.000 personas se encuentran afectadas por la diabetes, según concreta el Parlamento en una nota.

Se trata de una de las enfermedades crónicas y sistémicas con mayor prevalencia en la actualidad. En Canarias, las cifras «doblan» las registradas en el territorio nacional, destacando también su incidencia en los menores isleños.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

José García Leal, nuevo director general de Aguas del Gobierno de Canarias

Cada canario gastará 47,24 euros en lotería para el Sorteo de Navidad este 2025

Se refuerza la conectividad entre París y Tenerife Sur esta Navidad

Santa Cruz de Tenerife ya tiene su cartel del carnaval 2026: ‘Es más bello vivir bailando’

En estado grave un hombre tras declararse un incendio en una vivienda de Arrecife

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025