Puerto de la Cruz acogerá las actuaciones de Judeline, Carlangas, Samuraï y Rinôçérôse en el décimo aniversario del festival

Puerto de la Cruz acogerá este fin de semana la segunda jornada del Phe Festival, que cumple diez años de trayectoria. El recinto abre desde las 17.00 horas con música en tres escenarios: el principal, el Faro y el Deichmann.

El escenario principal arranca a las 18.00 horas con Nave Rota, ganadores del concurso Pasaporte Sonora. El trío tinerfeño, integrado por Daniel Ferreiro, Carlos Arocha y Víctor McClane, representa a la nueva ola musical isleña.

A las 19.00 horas llega Ganges, la banda liderada por Teresa Gutiérrez. Su participación es posible gracias al programa The Spanish Wave, que impulsa la internacionalización de la música española.

Un cartel ecléctico

El gallego Carlangas sube al escenario a las 20.15 horas. Tras liderar Novedades Carminha durante una década, explora un sonido propio que fusiona new wave, groove y espíritu punk. Su carrera en solitario ya suma dos discos: Carlangas (2023) y Bailódromo Vol. I (2024).

Carlangas en una imagen promocional | Phe Festival

La gran expectación llega a las 22.00 con Judeline. La gaditana presenta su primer álbum, Bodhiria, editado en 2024 y aclamado por medios como Pitchfork, Rolling Stone o The New York Times. Su propuesta mezcla raíces andaluzas, pop y electrónica, consolidándola como voz internacional.

Judeline en una imagen promocional | Phe Festival

El turno después es para Samuraï, nombre artístico de Aroa Lorente, con un estilo que une pop y rock alternativo. La artista madrileña ha ganado relevancia gracias a discos como El silencio del ruido (2024).

Samuraï en una imagen promocional | Phe Festival

El cierre lo protagoniza Rinôçérôse, banda francesa pionera del house con guitarras. Con su nuevo álbum Psychôanalisis (2024), regresan a sus raíces de progressive house, electro y funk.

Rinôçérôse en una imagen promocional | Fabien Dendievel / Phe Festival

Entre cada concierto, el público disfrutará de sesiones a cargo de Eva Olvido + MCR Selector, Bobby Bob y DJ Coco, reforzando el pulso electrónico del festival.

Escenarios paralelos

La música no se detiene en los espacios paralelos. El Faro acoge a Optimo (Espacio), Alinka, Jaisiel, Vicky Morales, John Johnson, Indigo y Lau!.

Alinka en una imagen promocional | Phe Festival

El Deichmann, por su parte, apuesta por Doppler, Irtap, Bobby Bob, Ninf.a Live set, Mascareño B2B Jalea, Sam Am y Woodhands.

Más que música

El sábado empieza con la sexta edición del Yoga Meeting en Playa Jardín a las 10.00 horas, con ocho modalidades para todos los públicos. Habrá además taller de surfskate en San Antonio, una sesión de baile familiar Sun Dance y actividades de equilibrio con slackline en Playa Jardín.

El arte también se abre espacio con una visita guiada a Phe Gallery en el Castillo de San Felipe a las 12.00 horas.

Phe Festival cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el patrocinio del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y diversas entidades privadas.