El PIB de Canarias crecerá en 2025 y 2026 por encima de la media, según Funcas

RTVC / Europa PRESS
El director general de Funcas ha presentado este jueves en rueda de prensa las previsiones económicas sobre el PIB

El centro de análisis Funcas estima que Baleares, Canarias, Andalucía y Madrid serán las comunidades autónomas que más crecerán en 2025 y 2026, con crecimientos económicos que superarán la media nacional –2,9% en 2025 y 1,9% en 2026–.

El director general de Funcas, Carlos Ocaña, y el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, han presentado este jueves en rueda de prensa las previsiones económicas de las comunidades autónomas para 2025-2026.

«Vivimos un momento de transición en el que todavía operan, aunque con menos fuerza, los motores de la recuperación postpandemia, como el turismo, mientras la economía vuelve gradualmente al patrón de crecimiento anterior, guiado por la innovación y la productividad, lo que favorecerá a las comunidades más dinámicas», ha explicado Ocaña.

En concreto, el informe revela que Baleares (3,5%), Canarias (3,5%) y en menor medida Andalucía (3,3%) y Madrid (3,3%) son las comunidades autónomas que más crecerán este año.

En el caso de las tres primeras, por el elevado peso del turismo, y en el de Madrid, por la presencia de un sector servicios de mercado competitivo –que engloba servicios de apoyo a empresas, logística o tecnología–, como ocurre con Cataluña (2,8%).

Por su parte, el ‘think tank’ estima que las comunidades con un fuerte peso de la industria como Aragón (2,9%), Castilla y León (2,9%), Castilla-La Mancha (2,9%) y La Rioja (3,2%) también se beneficiarán este año del tirón de sectores ligados al programa ‘Next Generation’ o a las energías renovables.

