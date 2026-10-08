Más Madrid y el PSOE-M homenajearán fuera del hemiciclo a Maricarmen, de 87 años, a la que desahuciaron el pasado 23 de septiembre y falleció este miércoles, y el PP no formará parte

El PP rechaza un minuto de silencio por Maricarmen en la Asamblea de Madrid. EFE/Adrián Masa de Vega

El PP rechazó que la Asamblea de Madrid guarde este jueves un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que desahuciaron el pasado 23 de septiembre y falleció este miércoles.

Más Madrid planteó la propuesta a través del canal que comparten las secretarías generales de los grupos parlamentarios y el PSOE-M se sumó a la iniciativa, pero no salió adelante al no contar con el apoyo de los populares.

Fuentes del PP han señalado que lamentan el fallecimiento de Maricarmen, pero que no quieren contribuir a lo que consideran una utilización política de su muerte.

No participaron los grupos municipales del PP ni de Vox

Ante la falta de consenso entre los grupos de la Cámara, Más Madrid y PSOE-M han decidido convocar su propio minuto de silencio en el atrio exterior de la Asamblea, minutos antes del inicio del pleno. Vox, el cuarto grupo parlamentario, no se había pronunciado sobre la propuesta.

El caso también ha provocado un homenaje en el Ayuntamiento de Madrid, donde las portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, participaron este jueves en un minuto de silencio frente a la sede de Cibeles junto a representantes de sus formaciones.

El acto no contó con la presencia de los grupos municipales del PP ni de Vox, mientras la oposición ha criticado la decisión de los populares en la Asamblea regional.