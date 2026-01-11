Por provincias, el precio de la vivienda creció un 9% en Las Palmas y un 10,9% en Santa Cruz de Tenerife

El precio de la vivienda usada se sitúa en máximos en Canarias tras acumular el año pasado una subida del 10,7% hasta los 3.150 euros por metro cuadrado, según el último índice de precios de Idealista.

Precios en las islas

Por provincias, los precios crecieron un 9% en el caso de Las Palmas, hasta los 2.888 euros por metro cuadrado, y un 10,9% en Santa Cruz de Tenerife, hasta los 3.327 euros.

A nivel nacional el precio registró una subida del 16,2% interanual durante los tres últimos meses de 2025, lo que constituye el mayor incremento desde la burbuja inmobiliaria y supone un nuevo máximo histórico que deja el metro cuadrado en 2.639 euros.

Tercer trimestre del año

Esta subida fue superior a la registrada en el tercer trimestre del año, cuando el precio de la vivienda creció un 15,3%, mientras que, atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 4,8% en los últimos tres meses respecto al tercer trimestre.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha señalado como principal causa del problema la «infraproducción de vivienda», destacando que se deben «volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades».

Banco de España

El Banco de España cifra este déficit en 700.000 viviendas, pero, según Iñareta, «la brecha sigue abierta», pues se crean casi el doble de hogares que de nuevas viviendas, por lo que anima a la activación de mecanismos como la Ley del Suelo que aceleraren la creación de nuevas viviendas, «asequibles» y adaptadas a «las nuevas necesidades».