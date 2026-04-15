La entidad también ve síntomas de agotamiento en el turismo canario, aunque la guerra podría compensarlo

El economista Miguel Cardoso presentó este miércoles el ‘Informe Situación Canarias 2026‘ en Santa Cruz de Tenerife. El estudio analiza la desaceleración del gasto extranjero y el impacto de la guerra en Irán sobre el sector. BBVA estima que el archipiélago creará 35.000 nuevos empleos durante los próximos dos años.

Foto de archivo de turistas en las Grandes Playas de Corralejo (Fuerteventura). EFE/Carlos de Saá

El gasto con tarjeta de los turistas internacionales muestra señales claras de debilidad. Los datos actuales confirman caídas tanto en las pernoctaciones como en el consumo real. Este descenso ocurre tras descontar el efecto de la inflación en los precios.

El sector turístico canario enfrenta un posible agotamiento de su capacidad máxima estructural. El aumento de los costes limita el crecimiento del motor económico de las islas. Los visitantes pierden poder adquisitivo en sus países de origen por la crisis.

El transporte se ha encarecido considerablemente durante los primeros meses de este año. Esta subida de precios reduce la demanda en los mercados emisores hacia Canarias. El informe detecta un menor dinamismo generalizado en comparación con ejercicios anteriores.

Impacto de la guerra en Irán

Las tensiones geopolíticas actuales podrían redirigir flujos turísticos hacia destinos seguros como Canarias. Este fenómeno recuerda a los efectos vividos durante la primavera árabe de 2011. La inestabilidad externa actuaría entonces como un contrapeso al agotamiento interno.

Cardoso advierte que las previsiones dependen de la duración del conflicto bélico. El precio del petróleo marcará la evolución económica si la guerra se prolonga. El estudio actual contempla un escenario de hostilidades de máximo seis semanas.

Un petróleo caro durante todo el año podría alterar negativamente estas proyecciones iniciales. La incertidumbre domina el mercado energético y afecta directamente a la conectividad aérea. El sector observa con cautela la evolución de la situación en Oriente Medio.

Crecimiento y creación de empleo

BBVA mantiene una previsión de crecimiento del 2,5 % para Canarias en 2026. La economía isleña se situará un 17 % por encima de los niveles prepandemia. El PIB del archipiélago crecerá por encima de la media nacional este año.

La creación de 35.000 puestos de trabajo supone una noticia positiva para las islas. El mercado laboral resiste pese a los síntomas de agotamiento del modelo turístico. El crecimiento para el año 2027 se estima actualmente en un 2 %.

Las islas crecerán menos que el resto de España a partir del próximo año. Esta convergencia a la baja responde a la normalización tras la recuperación turística. Los analistas recomiendan vigilar la evolución de la competitividad frente a otros mercados.