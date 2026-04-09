ASODISCAN pide suspender temporalmente el AIEM para frenar el encarecimiento de la cesta de la compra

Alfredo Medina defiende en De La Noche Al Día que la rebaja fiscal es clave ante una subida de precios que, asegura, «lleva años produciéndose».

Entrevista íntegra a Alfredo Medina en La Radio Canaria.

La reducción del IGIC en productos básicos como la sal o la mantequilla, planteada por el Gobierno de Canarias dentro de sus medidas anticrisis, es «un paso positivo pero insuficiente». Así lo ha manifestado Alfredo Medina, secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución, hoy en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria.

Medina ha subrayado que el encarecimiento de la cesta de la compra no responde únicamente a conflictos internacionales recientes, sino a una tendencia sostenida en el tiempo. “No le echemos solo la culpa a este conflicto bélico. Llevamos 2-3 años de una presión al alza en el precio de la cesta de la compra”, afirmó.

“El problema no es solo la guerra; llevamos 2-3 años de presión al alza”

En este contexto, el representante del sector considera que las medidas fiscales deben jugar un papel más relevante para aliviar el impacto en los consumidores. A su juicio, cualquier reducción impositiva “va a ayudar a los bolsillos” en un momento en el que cada vez más familias atraviesan dificultades económicas.

Entre sus propuestas destaca la suspensión temporal del AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias), un impuesto que grava ciertos productos importados. Medina sostiene que este tributo tiene un efecto negativo sobre los precios finales y sobre la actividad de medianas y grandes empresas en el archipiélago.

“Debería hacerse un análisis profundo de si en algunos artículos y tipos merece la pena dejar el AIEM en suspenso, al menos un tiempo, mientras la presión al alza en los precios continúa”, explicó.

Desde la Asociación insisten en que la volatilidad de los precios obliga a adoptar medidas más amplias y flexibles, más allá de reducciones puntuales del IGIC, con el objetivo de contener el coste de la cesta de la compra y dar respuesta a una situación que califican de persistente.