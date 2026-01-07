Haría y San Bartolomé, en Lanzarote, lideran el encarecimiento con subidas superiores al 50 %, impulsadas por la escasa oferta y la alta demanda en Canarias

La escalada de precios de la vivienda en Canarias continúa sin tocar techo. El coste de la vivienda usada ha aumentado casi un 11 % en el último año, situando al Archipiélago en máximos históricos, con un precio medio del metro cuadrado que alcanza ya los 3.150 euros, según datos de un conocido portal inmobiliario.

Lanzarote concentra los mayores incrementos de todo el territorio canario. En el municipio de Haría, el precio de la vivienda de segunda mano se ha disparado más de un 50 % en solo un año.

Incrementos en Lanzarote

Mientras que en San Bartolomé el aumento supera el 47 %, convirtiendo la compra de vivienda en una opción cada vez más inaccesible para gran parte de la población.

La vivienda usada en Canarias sube casi un 11 % y alcanza precios récord en Lanzarote. RTVC

Este encarecimiento se explica, principalmente, por la combinación de una oferta muy limitada y una elevada demanda, especialmente en el centro y norte de la isla, donde el interés de inversores extranjeros está tensionando aún más el mercado.

Una situación que deja precios prohibitivos al alcance de muy pocos bolsillos y agrava las dificultades de acceso a la vivienda en Canarias.