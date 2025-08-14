El presidente del Costa Adeje Tenerife celebra la fusión, valora el apoyo social e institucional y afronta una temporada exigente con optimismo y prudencia

El Costa Adeje Tenerife femenino se prepara para una temporada marcada por su integración plena en el Club Deportivo Tenerife. El presidente, Sergio Batista, ha hablado en el programa Buenos Días Canarias de un cambio “histórico y demandado por la sociedad”. El equipo llevará el escudo del Tenerife y jugará en el Heliodoro Rodríguez López, con entrenamientos en el Mundialito.

Sergio Batista, esta mañana, durante la entrevista realizada en el programa Buenos Días Canarias

Batista recuerda que antes existían rencillas innecesarias en el fútbol tinerfeño. “Si tienes un equipo en Primera, lo lógico es remar juntos”, asegura. La fusión, dice, ha generado ilusión en las jugadoras y en la afición, con un 98 % de aceptación según su percepción.

Uniendo fuerzas

El presidente destaca la implicación del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Santa Cruz. También subraya el papel clave de Rayco García y Felipe Miñambres en las negociaciones. “Siempre lo tuvieron claro y mostraron altura de miras”, afirma Batista.

El club ha superado los 1.100 abonados a un mes del inicio liguero. La cifra es “muy importante” en el fútbol femenino. Los abonados del Tenerife han podido adquirir el pase del femenino a mitad de precio, lo que ha impulsado las ventas.

Refuerzo de la plantilla y apuesta por la cantera

El proyecto apuesta por rejuvenecer el equipo y aprovechar el talento de la cantera. Han llegado jugadoras jóvenes como Aithiara Carballo, Jennifer López y la argentina Milagros Martín, internacional absoluta con solo 18 años. Batista celebra que siete u ocho canteranas hayan entrenado con el primer equipo durante la pretemporada.

El club busca dos delanteras para reforzar la plantilla. “Tenemos un equipo muy bueno y compensado, pero necesitamos cubrir esa posición”, advierte. El reto es mayúsculo: en la categoría bajan cuatro equipos de catorce.

Pretemporada intensa

El equipo disputará la final del Trofeo Teide este sábado con Radio Televisión Canaria en directo. El debut liguero será en casa será el 14 de septiembre contra el Espanyol.

Batista se muestra realista: “Lo hecho hasta ahora está bien, pero si se tuerce la temporada, no vale para nada”. La meta, asegura, es mantener los dos equipos con desahogo y, a partir de ahí, seguir soñando.