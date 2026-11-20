El Cabildo de Tenerife invierte 1,5 millones de euros en unas obras que durarán ocho meses y buscan mejorar la evacuación de aguas pluviales tras los problemas ocasionados por la borrasca Therese

Imagen de archivo del Pris, Tacoronte durante la borrasca Therese

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha las obras para mejorar el sistema de drenaje y evacuación de aguas pluviales en El Pris, en Tacoronte, con 1.528.353,90 euros de inversión y un plazo de ejecución de ocho meses.

La intervención se desarrolla en el entorno de las carreteras insulares TF-165 y TF-163 y contempla la construcción de nuevos canales y colectores para mejorar la captación, conducción y evacuación de las aguas procedentes de las laderas y terrenos agrícolas situados por encima del núcleo de población.

Los trabajos responderían a los problemas de drenaje existentes en la zona, que se hicieron especialmente evidentes durante el paso de la borrasca Therese, entre el 18 y el 26 de marzo de 2026. Las intensas precipitaciones provocaron desbordamientos de cunetas, obstrucciones en las canalizaciones, arrastres de tierras y piedras sobre la calzada e inundaciones puntuales en garajes y edificaciones de El Pris.

Una solución pactada con los afectados

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha precisado que esta solución ha sido consensuada con los vecinos y responde a los problemas que se producen en esta zona cuando se registran lluvias intensas.

«Se trata de mejorar la recogida y canalización de las aguas para reducir las afecciones tanto en las carreteras como en las viviendas próximas», ha añadido.

Así, la actuación se ha planteado teniendo en cuenta las características del terreno y los puntos por los que discurren las escorrentías procedentes de las zonas altas. Las nuevas infraestructuras prevén aumentar la capacidad de evacuación del agua y disminuir el riesgo de inundaciones en el núcleo de El Pris.

Actuaciones previstas

Los trabajos se desarrollan en distintas fases y contemplan inicialmente el acondicionamiento del acceso a la zona verde de fuerte pendiente situada por encima del grupo de viviendas de la calle El Pescador.

En este espacio se realizarán labores de desbroce y limpieza del terreno para preparar la ejecución de un nuevo sistema de canalización de aguas pluviales.

La actuación incluye la construcción de un canal abierto de dos metros de anchura y 1,70 metros de altura, que discurrirá por delante del centro de transformación existente y continuará ladera abajo mediante un canal escalonado de aproximadamente tres metros de anchura y dos metros de altura hasta alcanzar la carretera TF-163, en la parte inferior del talud.

En una segunda fase, prevista para enero de 2027, se abordará la construcción de un nuevo colector de 1.500 milímetros de diámetro. Su trazado partirá de la curva cerrada de la TF-163, antes de llegar al aparcamiento público de la playa, y avanzará en sentido ascendente hasta conectar con el nuevo canal escalonado.

Desde este punto, la conducción continuará mediante una tubería de 630 milímetros de diámetro hasta el inicio de la calle Telémaco, donde enlazará con un nuevo canal de recogida de aguas que se ejecutará al pie del talud.

Ampliación de capacidad

Las obras también contemplan la mejora del sistema de evacuación de aguas hacia el barranquillo mediante la instalación de una nueva tubería de 1.500 milímetros de diámetro en el cruce de la carretera TF-163.

Esta intervención permitirá duplicar y ampliar la sección de la conducción existente, incrementando la capacidad de desagüe en este punto.

Asimismo, se acondicionará una zona de disipación de energía mediante un sistema escalonado sobre el propio terreno, con el objetivo de reducir la velocidad del agua y favorecer una evacuación más controlada durante los episodios de precipitaciones intensas.

El consejero de Carreteras ha añadido que los trabajos permitirán disponer de un sistema de drenaje con mayor capacidad para conducir las aguas pluviales desde las zonas altas hasta los puntos de evacuación.

El conjunto de las actuaciones, concluye el Cabildo, permitirá renovar las infraestructuras de drenaje en este entorno de Tacoronte, mejorar la capacidad de recogida y conducción de las aguas pluviales y reducir las afecciones sobre la red viaria y las zonas urbanizadas situadas aguas abajo.