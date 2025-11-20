La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dará comienzo al juicio oral de la primera pieza separada del ‘caso Mediador’

El próximo 22 de enero comenzará el primer juicio del ‘caso Mediador’

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya ha fijado fecha para que comience el primer juicio del denominado ‘caso Mediador’, en el que dará comienzo el juicio oral de la primera pieza separada de este caso. Será el próximo 22 de enero cuando se sentarán en el banquillo Francisco Espinosa, general retirado de la Guardia Civil; el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.

La Fiscalía pide una pena de un año de cárcel para cada uno de los citados por un presunto delito de cohecho vinculado al pago de presuntos sobornos para agilizar proyectos de instalación de placas fotovoltaicas. Navarro Tacoronte hacía de intermediario, recibiendo el dinero mediante sus contactos políticos en el Gobierno de Canarias. Por su parte, Antonio Bautista trató de introducir proyectos de fotovoltaicas en instalaciones ganaderas en la isla de Fuerteventura.

Además, la Fiscalía sostiene que Bautista llegó a pagar hasta 17.000 euros a la presunta trama corrupta. También organizó algunas cenas y fiestas en Madrid aprovechando la estancia en la capital de Domingo Fuentes Curbelo como diputado del Congreso. Por otro lado, abonó otros 10.000 euros a una cuenta vinculada al equipo deportivo que dirigía el exdiputado del PSOE.