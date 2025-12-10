El programa tendrá una duración de seis meses, finalizando el 31 de mayo de 2026

Un total de 100 mujeres han iniciado esta semana sus prácticas no laborales en cerca de 70 empresas de Tenerife, en el marco del proyecto ISOS, una iniciativa impulsada por el Cabildo de Tenerife y que busca facilitar la inserción laboral de mujeres desempleadas con formación, pero sin experiencia profesional en su área de especialización.

El proyecto ISOS, por la inserción laboral femenina, ofrece prácticas no laborales a 100 mujeres en Tenerife. Europa Press

En una nota, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha explicado que las empresas participantes pertenecen a ámbitos tan diversos como el comercio, la tecnología, la formación, la estética, el sector medioambiental, grandes almacenes, entidades sin ánimo de lucro, y otras actividades económicas del tejido productivo insular.

En cuanto a los perfiles profesionales de las mujeres participantes, abarcan diferentes ámbitos, como administración, recursos humanos, educación, ciencias ambientales, o formaciones técnicas y universitarias de distinta naturaleza.

Inversión

«Estas prácticas representan una oportunidad real para que las participantes demuestren su talento a las empresas, adquieran experiencia y mejoren sus opciones de acceso a un empleo estable y de calidad», ha apuntado la presidenta.

El Cabildo destina a esta iniciativa un presupuesto de 700.000 euros, lo que supone una ampliación de 200.000 euros respecto a la partida inicial.

Las participantes recibirán ayudas de hasta 750 euros mensuales para transporte y manutención, con un apoyo adicional de 150 euros mensuales en los casos en que deban conciliar con hijos menores o familiares dependientes.

Sobre el proyecto ISOS

El Proyecto ISOS forma parte de la estrategia insular para mejorar la inserción laboral femenina. Desde su puesta en marcha, en 2018, ha beneficiado a más de 400 mujeres, logrando la inserción laboral de 200 de ellas en los dos últimos años, según el Cabildo.

La iniciativa prioriza la formación adaptada a las necesidades de cada participante, el asesoramiento individualizado y el establecimiento de redes con empresas de distintos sectores. Asimismo, incorpora medidas de apoyo económico dirigidas a garantizar la participación en el programa, especialmente en los casos en los que existan responsabilidades de conciliación.