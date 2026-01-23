Torres explicó que el nuevo modelo de financiación supondría para Canarias “1.100 millones de euros más al año” respecto a la financiación actual

El PSOE Canarias llevará a cabo una batería de acciones para dar a conocer y defender el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España. Así lo anunció este viernes el secretario general socialista, Ángel Víctor Torres, tras reunirse con su Comisión Ejecutiva Regional y con cargos públicos del partido.

Torres explicó que el nuevo sistema supondría para Canarias “1.100 millones de euros más al año” respecto a la financiación actual, una mejora que calificó de “fundamental” para reforzar los servicios públicos y el Estado del bienestar en el Archipiélago. De ese total, detalló, 611 millones de euros procederían directamente del nuevo modelo de financiación autonómica y más de 500 millones a través del Fondo de Compensación Interterritorial. “Hablamos de más de 1.100 millones de euros anuales para educación, sanidad, vivienda y políticas sociales, una mejora de este calibre a la que ningún gobierno responsable puede renunciar”, subrayó.

Ronda de reuniones

Detalló que, por acuerdo de la Ejecutiva Regional, iniciará una ronda de reuniones con los principales agentes sociales y económicos de las islas para explicar el alcance de la propuesta y recabar su opinión. En este sentido, anunció contactos ya iniciados con los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, así como con las organizaciones empresariales, la Confederación Canaria de Empresarios y la CEOE. De hecho, avanzó que el próximo lunes se celebrarán reuniones con UGT y CCOO, que ya han manifestado públicamente que la propuesta del Gobierno de España es positiva para Canarias, aunque abierta a mejoras.

Torres indicó que este proceso de diálogo se ampliará a sectores directamente implicados, como sanidad, educación, vivienda o infraestructuras, con el objetivo de escuchar sus aportaciones sobre una propuesta que incrementa de forma notable los recursos de la Comunidad Autónoma. “Estos fondos permitirían más aulas de 0 a 3 años, más centros educativos, mejores hospitales, nuevas resonancias magnéticas en las islas no capitalinas, equipamiento sanitario de última generación, más vivienda pública y mejores infraestructuras hidráulicas”, enumeró.

Inversiones necesarias

Como ejemplo, citó las inversiones necesarias en desaladoras, para las que el Gobierno de España ya ha comprometido financiación millonaria, a la espera de respuesta por parte del Gobierno de Canarias. “Esta tierra necesita todos los recursos posibles para avanzar, crecer y garantizar mayor justicia social”, afirmó.

Torres anunció que el PSOE elevará una moción a los 88 ayuntamientos de Canarias y a los cabildos insulares para que se pronuncien sobre si consideran aceptable rechazar una mejora de 1.111 millones de euros anuales. “Resulta asombroso que haya representantes dispuestos a decir no a estos recursos. Ese ha sido el asunto central abordado este viernes por la Ejecutiva”, concluyó.

Recuerdo en honor a Antonio Chinea

La primera Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Canarias, reunida este lunes en Las Palma de Gran Canaria, comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente de tren en Córdoba y también de Antonio Chinea Padrón, exalcalde del municipio Valverde y miembro de la dirección regional socialista hasta su fallecimiento el pasado 12 de diciembre.



Torres, además, obsequió a los compañeros herreños de la Ejecutiva con una emotiva fotografía de la pasada legislatura, cuando el PSOE gobernaba en todas las instituciones de aquella isla, en la que aparecen el propio Torres y Chinea saludándose en presencia de Juan Miguel Padrón (El Pinar) y Pedro Miguel Ángel Acosta (Frontera) y Alpidio Armas (Cabildo). El detalle fue recogido por Rafael Zamora, secretario de Acción Exterior de la dirección regional socialista.

Del mismo modo, la Ejecutiva celebrada este viernes acordó convocar para el sábado 7 de febrero al Comité Regional del partido, el máximo órgano entre congresos, así como la composición de seis grupos de trabajo internos, cuya tarea será analizar distintas áreas del estado del bienestar en Canarias y plantear iniciativas y propuestas.