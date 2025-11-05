ES NOTICIA

El PSOE Canarias exige disculpas públicas y defiende la gestión de Ángel Víctor Torres durante la pandemia

Los socialistas canarios aseguran que el informe de la UCO y la decisión del Supremo confirman la inexistencia de vínculos del ministro con el caso Koldo

El PSOE Canarias ha reclamado disculpas públicas a quienes, según el partido, intentaron dañar la reputación de Ángel Víctor Torres durante la investigación del caso Koldo. Los socialistas subrayan que el informe de la UCO y la decisión del Tribunal Supremo, al cerrar la instrucción sin mencionar a Canarias ni a Torres, desmontan definitivamente las acusaciones contra el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Ángel Víctor Torres, este martes, durante su comparecencia ante los medios
Ángel Víctor Torres, este martes, durante su comparecencia ante los medios

El partido destaca que esta resolución confirma que no existió ninguna vinculación entre Torres y los hechos investigados. Aseguran que las imputaciones vertidas en su contra carecían por completo de fundamento.

Honestidad y responsabilidad durante la pandemia

El PSOE Canarias recordó que Ángel Víctor Torres lideró el Gobierno autonómico en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente, la crisis sanitaria de la COVID-19. Y que lo hizo “con honestidad, sentido del deber y responsabilidad”.

Según la organización, Torres ha demostrado transparencia y rigor en cada una de sus comparecencias. Recuerdan que el ministro ha acudido a cinco comisiones de investigación y responder a más de treinta preguntas parlamentarias. Estas actuaciones, afirman, acreditan su compromiso con la verdad y su voluntad de rendir cuentas ante la ciudadanía.

Los socialistas canarios insisten en que quienes lanzaron acusaciones sin pruebas deben pedir disculpas públicas, tras haberse demostrado la falsedad de sus afirmaciones. “Algunos intentaron convertir la mentira en arma política, pero la verdad se ha impuesto”, remarcan desde el partido.

