El Comité Regional del PSOE Canarias aprobará el 15 de octubre las listas al Congreso y al Senado por las dos provincias y las islas

El PSOE Canarias prepara sus candidaturas para las elecciones del 29N. Europa Press

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Canarias ha aprobado este miércoles la composición del Comité Electoral con el que afrontará las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El órgano estará encargado de coordinar la estrategia del partido de cara a los comicios.

La dirección regional ha convocado para el jueves 15 de octubre, en Gran Canaria, un Comité Regional extraordinario en el que se aprobarán las listas al Congreso de los Diputados por las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, además de las candidaturas al Senado correspondientes a cada una de las islas.

La ratificación definitiva de las candidaturas corresponderá al Comité Federal del PSOE, que se reunirá el sábado 17 de octubre en Ferraz. En el equipo de campaña, Nira Fierro asumirá la coordinación general, Elena Máñez será la portavoz y Roberto García se encargará de la coordinación estratégica.