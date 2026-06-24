Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, asegura que «nada justifica convertir la vida privada de una persona en munición política»

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE. Efe

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha denunciado este miércoles «la gravísima violación de la intimidad» del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a través de la filtración de conversaciones privadas e información médica ajenas a una causa judicial.

«Nada justifica convertir la vida privada de una persona en munición política. En serio: ¿quién va a parar esta deriva antidemocrática?», señala un mensaje de Torró publicado en sus redes sociales.

Torró se refiere así a la publicación del último informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el pasado 22 de junio, en relación con la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama y que apunta al posible cobro de comisiones por parte de Zapatero por su influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Como anexos a ese informe figuran el contenido íntegro de la agenda del expresidente para los años 2024 y 2025 y un documento de más de mil páginas con el volcado de sus conversaciones de WhatsApp con su secretaria.

En estos mensajes aparecen valoraciones personales y comentarios acerca de la vida privada del expresidente, más allá de los elementos que la UDEF considera indiciarios para probar lo que apunta en este último informe, en el que se indica que Zapatero cobró 200.000 euros por hacer de intermediario con el Gobierno de Bolivia y un grupo empresarial peruano, Gloria, para que este último saliese beneficiado.

Una «cacería» contra Zapatero

El PSOE abunda en esa idea, subraya que «no todo vale» y califica la filtración de «escándalo mayúsculo» y de «cacería» contra el expresidente.

«Cuando una persona está siendo investigada, lo que debe analizarse son los hechos relacionados con dicha causa. Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial», señala el PSOE.

«Si la inmensa mayoría del material difundido no tiene relación con los hechos investigados, el escándalo es mayúsculo. Filtrar WhatsApps y agendas privadas ajenas a una causa judicial no es información: es una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia», concluye.