La portavoz del PSOE ha criticado la “falta de transparencia” del Cabildo y del Ayuntamiento en la tramitación del proyecto

Imagen archivo RTVC.

El Grupo municipal Socialista de Villa de Mazo ha mostrado su rechazo a la decisión de ubicar una planta de compostaje en la zona industrial de Callejones, al considerar que se trata de una elección “profundamente equivocada” que generará perjuicios para el municipio y para la isla en su conjunto.

Áreas residenciales

La portavoz socialista y secretaria general local, Goretti Pérez Corujo, advirtió de que la instalación se proyecta próxima a áreas residenciales, “lo que afectaría a los vecinos de los barrios colindantes con la generación de malos olores y molestias continuas” ha señalado.

Pérez Corujo ha afirmado que el emplazamiento elegido comprometería el desarrollo industrial de Callejones. En concreto, al desincentivar la implantación de nuevas empresas en la zona. También, subrayó la “imagen negativa” que podría trasladarse a los visitantes, al situarse junto a la cabecera del aeropuerto.

Complejo medioambiental

Además recordó que la Villa de Mazo ya acoge desde hace años el complejo medioambiental de Los Morenos. Del mismo modo, defendió que la distribución de infraestructuras de este tipo debe hacerse de forma equitativa entre los municipios de la isla.

Además, la dirigente socialista también ha criticado la “falta de transparencia” del Cabildo y del Ayuntamiento en la tramitación del proyecto, al no haberse informado a la ciudadanía sobre el periodo de alegaciones ni sobre las obras previstas.