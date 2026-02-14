La secretaria de Igualdad del PSOE, Betsaida González, critica que la campaña omite el consentimiento y proyecta un enfoque «falocéntrico»

El PSOE pide sustituir una campaña del Gobierno por un mensaje más inclusivo. PSOE Canarias

El PSOE Canarias ha solicitado la retirada de la campaña institucional del Gobierno autonómico con motivo del Carnaval bajo el lema “Haz lo que te salga del pito… pero si ‘suena’, usa el condón”, al considerar que transmite un mensaje excluyente y alejado de los principios de igualdad.

La secretaria de Igualdad de la formación, Betsaida González, ha defendido la importancia de promover la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, pero ha advertido de que la salud sexual “no puede abordarse desde mensajes simplistas”.

En un comunicado, González sostiene que el eslogan “elimina el consentimiento expreso del centro de las relaciones sexuales” y proyecta “un enfoque claramente falocéntrico”, al dirigirse exclusivamente a la población masculina.

El PSOE Canarias ha solicitado la retirada de la campaña institucional del Gobierno autonómico

Búsqueda de una campaña más inclusiva

A su juicio, una campaña pública no puede dejar fuera a las mujeres ni situarlas en un papel secundario, especialmente en un contexto en el que, subraya, las políticas públicas deben ser coherentes con los avances normativos y sociales en materia de igualdad.

La dirigente socialista ha insistido en que “el consentimiento no es un añadido, es la base” y que cualquier acción institucional relacionada con la sexualidad debe reforzar de forma clara la igualdad, el respeto y la autonomía personal.

Por ello, el PSOE Canarias reclama que la campaña sea sustituida por otra “más transversal e inclusiva”, que interpele al conjunto de la sociedad y promueva relaciones sexuales libres, consentidas y basadas en la corresponsabilidad.