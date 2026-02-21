El ‘Mascarita Ponte Tacón’ comenzó antes de las 20:00 horas y el público se congregó para presenciar la carrera más divertida

El “Mascarita Ponte Tacón” volvió a convertir a Puerto de la Cruz en una gran pasarela urbana dentro del Carnaval Internacional de Puerto de la Cruz, reuniendo a miles de personas en el Casco Histórico para disfrutar de una de las citas más desenfadadas y multitudinarias de las carnestolendas portuenses.

‘Mascarita ponte tacón’ Puerto de La Cruz. Cedida.

Desde antes de las 20:00 horas, el público se congregó para presenciar la carrera más divertida y transgresora del Carnaval. Un total de 419 participantes se enfundaron sus mejores galas y se subieron a plataformas imposibles para recorrer los cerca de 600 metros que separan la Plaza de los Reyes Católicos de la Plaza del Charco, pasando por el entorno de Santo Domingo. Un trayecto corto en distancia, pero intenso en emoción, equilibrio y espectáculo.

Carrera ‘Mascarita Ponte Tacón’. Imagen cedida.

Cultura y Turismo

La jornada arrancó con la inscripción y medición de tacones, seguida de la tradicional firma de premios desde el balcón del Ayuntamiento, a cargo del alcalde Leopoldo Afonso, junto a autoridades locales y la madrina de esta edición, la mascarita más longeva, “Pepe”.

A las 22:00 horas, el jurado evaluó a los participantes antes de dar inicio a la esperada carrera. Pasada la medianoche tuvo lugar la entrega de premios, en la que participó Juan Pedro Hernández “Lupita”, ganador del primer Mascarita hace 36 años, junto al alcalde de la ciudad, Leopoldo Afonso; la concejala de Cultura y Turismo, Desiré Díaz Torres y la Reina, Rey, Gran Dama y Corte de Honor del Carnaval.

“Mascarita Ponte Tacón”. Cedida.

Ganaderos de esta edición

El jurado, compuesto por Paola Hernández, Samuel González, Eduardo González y Pablo Martín, asistidos por Cristian Arbelo Martín, otorgó los once tacones en las distintas categorías:

Mascarita Más Veloz: “Barbie en Mascarita Ponte Tacón” (#309)

“Barbie en Mascarita Ponte Tacón” (#309) Tacón Más Resultón: “Vaporla Vittu” (#113)

“Vaporla Vittu” (#113) Mascarita Más Tenaz: “Del Victoria´s Secret me escapé y en el Mascarita acabé” (#399)

“Del Victoria´s Secret me escapé y en el Mascarita acabé” (#399) Mascarita Más Beaucoup: “Exprimiendo unas uvitas acabé en el Mascarita” (#082)

“Exprimiendo unas uvitas acabé en el Mascarita” (#082) Mascarita con Más Poderío: “Barbie, la madre que le quiere dar la madre a su hija, pero la quiere el padre” (#205)

“Barbie, la madre que le quiere dar la madre a su hija, pero la quiere el padre” (#205) Mascarita en Pareja – 2º Premio: “Abrázame, pero no muy fuerte, que me revientas” (#255 y #256)

“Abrázame, pero no muy fuerte, que me revientas” (#255 y #256) Mascarita en Pareja – 1º Premio: “Las hermanas Masca y Rita Tacones” (#005 y #006)

“Las hermanas Masca y Rita Tacones” (#005 y #006) Mascarita en Grupo – 2º Premio: “Pintamos tu carnaval, ¡llámanos!”

“Pintamos tu carnaval, ¡llámanos!” Mascarita en Grupo – 1º Premio: “Seña Juana la lechera vende queso, vende leche y lo que ella quiera” (#063 al #076)

Tras la entrega de galardones, la fiesta continuó con música en dos escenarios: en la Plaza del Charco actuaron Lorna, Fulanito, Ariel de Cuba y Fátima Falcón, mientras que en la Plaza del Escultor Ángel Acosta los DJ Lombana, Dream, Adam Lorr y Santora pusieron el broche final a una noche cargada de humor, creatividad y espíritu carnavalero.

Espectáculo carnavalero

Además, las delegaciones de los carnavales alemanes siguieron el espectáculo desde las escaleras del antiguo convento de Santo Domingo, sumándose como espectadores privilegiados al que ya es considerado el espectáculo carnavalero más irreverente de la isla.

Con esta XXXVI edición, el “Mascarita Ponte Tacón” reafirma a Puerto de la Cruz como referente de originalidad, participación y libertad festiva, consolidándose como uno de los actos más esperados tanto por portuenses como por visitantes.