Fernández: “Se ha convertido en el mayor acontecimiento internacional sobre la raza de presa canario”

Imagen cedida.

El Recinto Ferial de Tenerife acoge este fin de semana (29 y 30 de noviembre) la XXXIII Monográfica del Presa Canario, una iniciativa organizada por el Club Español de Presa Canario, en colaboración con el Cabildo de Tenerife.

Institución ferial

El vicepresidente de la institución ferial, Manuel Fernández, destaca la relevancia de este evento, que “se ha convertido en el mayor acontecimiento internacional sobre la raza”.

“Este tipo de iniciativa- resalta Fernández- se perfilan como herramientas importantes para la difusión, contribuyendo a la conservación de la especie”, poniendo de relieve que, en este caso, “se trata de un evento en el que los asistentes podrán interactuar con uno de los símbolos de nuestra cultura y tradición”.

El presidente del Club Español de Presa Canario, José Manuel López, anima a la población a asistir a esta Monográfica, que arranca el sábado 29 de noviembre a las 15.30 horas, con la competición de ‘Cachorros y Muy Cachorros’ y el ‘Concurso Infantil’.

Varias décadas

Además, el domingo 30, a partir de las 10.30 horas, comienza la exhibición de adiestramiento y obediencia canina. A las 11.00 horas comenzará el acto institucional, en el que el Club Español de Presa Canario realizará un reconocimiento a Iñaki Domínguez, quien fuera gerente del Recinto Ferial durante varias décadas.

Tanto Fernández como López coinciden en calificar esta edición como “especial”, porque “nuestras razas autóctonas han sido declaradas Patrimonio Genético de Canarias por el Gobierno de Canarias”.